晨光追击│「火焰闪烁」出脚爽朗

今朝出跳的参战马相当之少，勇马不算太多，所以提供埋周四出跳马畀大家，现将操练过程报道如下。

「一定超」戴头罩由助手跳两段，扣住走神态轩昂，走势硬朗有力，外观又靓身壮色润。「话你知」戴头罩由助手跳三段，从容不迫走过，落脚既轻又有力，朝气勃勃神采飞扬。

「火焰闪烁」戴头罩由班德礼跳一段，按住走甚轻松，出脚爽朗力充沛，喼到身壮仍具好感。「钢铁安防」戴头罩由助手跳两段，愈见专注淡定，步顺开扬力唔错，开气上力胜前。

天星神态活跃

「天星」勇况保持有余。

「巴闭王」戴头罩由助手跳两段，协调性愈来愈好，动作自然得外，确认踏上正轨。「天星」戴头罩由助手跳三段，火气好用暗力拉实，身壮神态活跃，勇况保持有余。

「准希望」戴头罩由助手跳两段，进度仲系平淡，力度极之普通，出脚欠俐落。「日出沙头」戴眼罩由助手跳两段，出脚仲系好笨重，而且周身郁，懒性又重。

「健康小马」戴头罩由助手跳两段，马身够札实，但动作仍带点论尽，且一再头岳岳。「知恩图报」戴头罩由助手跳两段，俯首情绪集中，然而劲度欠奉，神色甚淡进度徘徊。

讲番周四出跳马。

「数字天文」戴头罩由梁家俊跳两段，少许急口可接受，已比之前好咗好多，勇锐并进步。「遨游气泡」潘顿跳三段，从容不迫走过，大马好轻身，落脚又够轻快。

「米奇」助手跳两段，少有在香港出跳，精神奕奕并规矩，出脚整齐爽劲。「志满同行」戴头罩由潘顿跳两段，清风送爽走过，出脚既轻又爽，弗到不得了。

「逍遥人生」希威森跳两段，有点懒散且无转脚，然而极之轻身，出步又够阔。

兆文