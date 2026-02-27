晨光追击│「火焰闪烁」出脚爽朗
更新时间：15:00 2026-02-27 HKT
发布时间：15:00 2026-02-27 HKT
发布时间：15:00 2026-02-27 HKT
今朝出跳的参战马相当之少，勇马不算太多，所以提供埋周四出跳马畀大家，现将操练过程报道如下。
「一定超」戴头罩由助手跳两段，扣住走神态轩昂，走势硬朗有力，外观又靓身壮色润。「话你知」戴头罩由助手跳三段，从容不迫走过，落脚既轻又有力，朝气勃勃神采飞扬。
「火焰闪烁」戴头罩由班德礼跳一段，按住走甚轻松，出脚爽朗力充沛，喼到身壮仍具好感。「钢铁安防」戴头罩由助手跳两段，愈见专注淡定，步顺开扬力唔错，开气上力胜前。
天星神态活跃
「巴闭王」戴头罩由助手跳两段，协调性愈来愈好，动作自然得外，确认踏上正轨。「天星」戴头罩由助手跳三段，火气好用暗力拉实，身壮神态活跃，勇况保持有余。
「准希望」戴头罩由助手跳两段，进度仲系平淡，力度极之普通，出脚欠俐落。「日出沙头」戴眼罩由助手跳两段，出脚仲系好笨重，而且周身郁，懒性又重。
「健康小马」戴头罩由助手跳两段，马身够札实，但动作仍带点论尽，且一再头岳岳。「知恩图报」戴头罩由助手跳两段，俯首情绪集中，然而劲度欠奉，神色甚淡进度徘徊。
讲番周四出跳马。
「数字天文」戴头罩由梁家俊跳两段，少许急口可接受，已比之前好咗好多，勇锐并进步。「遨游气泡」潘顿跳三段，从容不迫走过，大马好轻身，落脚又够轻快。
「米奇」助手跳两段，少有在香港出跳，精神奕奕并规矩，出脚整齐爽劲。「志满同行」戴头罩由潘顿跳两段，清风送爽走过，出脚既轻又爽，弗到不得了。
「逍遥人生」希威森跳两段，有点懒散且无转脚，然而极之轻身，出步又够阔。
兆文
最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
2026-02-26 13:25 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
2026-02-26 15:46 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT