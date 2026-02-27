晨光追击│ 「浪漫勇士」气势磅礴

一如平日的周四晨课，昨朝出跳马相当踊跃，当中不乏周日参战分子及勇马，现将报导过程如下。

「俏眼光」戴头罩由助手跳两段，神态活跃且火力未减半分，马身喼得靓，持续态勇。「一生好彩」周俊乐拍伴跳马跳三段，竖起双耳充满朝气，马身靓绝，依然勇锐无疲态。

「过关勇士」戴头罩由班德礼跳两段，薄身马不瘦够扎实，神态对办力度不俗。「遨游波士」麦文坚拍「红衣财神」助手跳两段，前驹戴眼罩及头罩，拍住走展现朝气，走势硬朗马身又够壮，饶惹好感；后驹戴头罩及面箍，仍带点论尽兼力度普通，慢热马仍待调教。

「森林之王」助手跳两段，不再懒散步伐稳健，力度亦不错，观感理想。「紫荆盛势」戴头罩由班德礼跳一段，比前更淡定神情集中，毛色金光闪闪靓到痹，状态续进。

「步风雷」戴眼罩及头罩由艾兆礼两段，连场硬仗毫无疲态，坠手火力好，马身胀卜卜，勇况依然。「表之宇宙」戴头罩由麦文坚拍「红海旺」跳两段，拍住走神情专注，大马不论尽，马身收得更靓，状态亦勇。

「美丽同享」戴头罩由副练跳两段，跳起来依然系威系势，神态活跃，老马保养出色。「发财先锋」戴头罩由梁家俊跳两段，老马识悭力，早课唔会展现锋芒，身壮色润论态出色。

「马达」戴头罩由助手跳两段，少少欠规矩但劲度不弱，马身结实毛色润泽，状态不俗。「健康愉快」戴头罩由黄智弘跳两段，扣住无转脚，落脚轻快有弹力，近来仍惹好感。

「浪漫勇士」助手拍「正极」黄智弘草地跳两段，前驹追上充满气势，而且无甚用力，比起前时更锐利；后驹神态非差落脚轻快，外观亦算四正。

「祝愿」布文草地跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，双目炯炯有神，状态仍有赢马时水准。

「闪耀天河」戴头罩由周俊乐草地跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，试来精神爽利，胜后更进一步。

兆文