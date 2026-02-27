Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「钢铁安防」开气上力

晨操动态
更新时间：00:30 2026-02-27 HKT
发布时间：00:30 2026-02-27 HKT

由于大多周日战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试马不太多。

「小鸟天堂」助手踱两圈，马身壮到不得了，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满霸气，锋芒毕露。
「会当凌」助手踱两圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身粗壮依然好靓，持续态勇。
「星月飞云」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快又有弹力，毛色润泽马身实净，状态去番最佳时候。
「钢铁安防」助手踱一圈，唔急唔抢气定神闲，马身好实净，暗火展现双目有神，开气上力进度出色。
「奔放」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，走势硬朗步挺开扬，喼到身壮毛色仍靓，勇态保持无疲态。
「果然侥幸」助手踱两圈，轻松完成步顺爽劲，马身好壮毛色又靓，火力保持旺盛，近况出色省爆镜。

「马上盈」(图) 助手踱两圈，神色好过之前，火气亦然坠手起劲，马身结实毛色唔淡，观感胜前大有进展。
「马上盈」(图) 助手踱两圈，神色好过之前，火气亦然坠手起劲，马身结实毛色唔淡，观感胜前大有进展。

「马上盈」助手踱两圈，神色好过之前，火气亦然坠手起劲，马身结实毛色唔淡，观感胜前大有进展。
「红衣醒目」副练踱一圈，神态极之活泼，试来活力充沛，外观极佳毛色乌卒卒，长期呈勇状态出色。
「同益善」助手踱两圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，神采奕奕饶具朝气。
「鼓浪友好」助手踱一圈，神情专注目光如炬，马身收靓且全身肌肉，神色活跃火气旺盛，愈赢愈神气。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
影视圈
5小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
湿疹新配方！港大研发湿疹新配方全线断货 购买渠道/补货日期/每月设限购？
保健养生
14小时前
伍仲衡离开《中年好声音》疑人气暴跌被罗家英认错？ 旗下唱将洪心怡发展缓慢惹揣测
伍仲衡离开《中年好声音》疑人气暴跌被罗家英认错？ 旗下唱将洪心怡发展缓慢惹揣测
影视圈
7小时前
《破案三人行》男星Martin Short家传巨变震惊荷里活 42岁女儿吞枪身亡家属悲痛
《破案三人行》男星Martin Short家传巨变震惊荷里活 42岁女儿吞枪身亡家属悲痛
影视圈
12小时前
大熊猫执游客手机把玩拒还，饲养员用食物引诱都冇用。
00:45
低头族国宝｜大熊猫执游客掉下手机把玩拒还 饲养员用食物引诱都冇用
即时中国
8小时前
香港贸发局推「创业快线」计划 助本地初创踏上成功大道
创科资讯
8小时前
稻香集团酒楼饮茶优惠！指定点心一律计小点 早午下午茶市都有 虾饺/烧卖/凤爪/叉烧包
稻香集团酒楼饮茶优惠！指定点心一律计小点 早午下午茶市都有 虾饺/烧卖/凤爪/叉烧包
饮食
10小时前
南韩连环杀人︱少女酒店毒死2男 IG靓样曝光吸粉50倍指「漂亮就无罪」
即时国际
12小时前