内圈捕影│「钢铁安防」开气上力
更新时间：00:30 2026-02-27 HKT
由于大多周日战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试马不太多。
「小鸟天堂」助手踱两圈，马身壮到不得了，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满霸气，锋芒毕露。
「会当凌」助手踱两圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身粗壮依然好靓，持续态勇。
「星月飞云」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快又有弹力，毛色润泽马身实净，状态去番最佳时候。
「钢铁安防」助手踱一圈，唔急唔抢气定神闲，马身好实净，暗火展现双目有神，开气上力进度出色。
「奔放」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，走势硬朗步挺开扬，喼到身壮毛色仍靓，勇态保持无疲态。
「果然侥幸」助手踱两圈，轻松完成步顺爽劲，马身好壮毛色又靓，火力保持旺盛，近况出色省爆镜。
「马上盈」助手踱两圈，神色好过之前，火气亦然坠手起劲，马身结实毛色唔淡，观感胜前大有进展。
「红衣醒目」副练踱一圈，神态极之活泼，试来活力充沛，外观极佳毛色乌卒卒，长期呈勇状态出色。
「同益善」助手踱两圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，神采奕奕饶具朝气。
「鼓浪友好」助手踱一圈，神情专注目光如炬，马身收靓且全身肌肉，神色活跃火气旺盛，愈赢愈神气。
谢锋
