内圈捕影│「一生好彩」长在勇境

晨操动态
更新时间：00:45 2026-02-26 HKT
发布时间：00:45 2026-02-26 HKT

大多参战马昨朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「一生好彩」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快充满弹力，马身保持壮健，长在勇境朝气旺盛。「健康愉快」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓力充足毛色油润，老马雄风犹在。

「俏眼光」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走，走势爽神态昂扬，持续态勇。「穿甲战鹰」助手踱一圈，多跑无瘦马身仍壮，神态活泼火气未减，毛色悦目好睇，体力充沛勇况依然。

龙傲绫罗愈见收敛

「龙傲绫罗」跑姿顺畅落脚轻巧，渐入佳境。
「话你知」助手踱两圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退精力旺盛。「龙傲绫罗」助手踱一圈，愈见收敛汗湿唔多，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦收得好壮，渐入佳境。

「金多囍」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，毛色油润有光泽，上佳水准未见低落。「腾达勇士」黄智弘踱两圈，愈见放松情绪改善，步履轻盈又够爽劲，马身收实无肥态，进度理想。

「小飞侠」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身实净现线条美，观感不逊赢马时。「加州勇胜」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快力度又够，外观好睇身壮色润，正值争胜水准。

谢锋

