晨光追击│「红衣醒目」身轻步挺

晨操动态
更新时间：00:30 2026-02-26 HKT
发布时间：00:30 2026-02-26 HKT

昨朝出跳的参战马并非太多，弗马相对甚少，同时极少骑师到场，场面冷清，现将操练报导过程如下。

「手到齐来」戴头罩由助手跳两段，精神饱满饶具朝气，身壮毛色现光泽，长期见好体力充沛。「红衣醒目」戴头罩由田泰安跳两段，依然似样似样，身轻步挺有活力，论态合格有余。

「有情有义」戴头罩由黄智弘跳三段，表现淡定试得好，走势甚爽步顺畅，马身靓展现线条美。「鼓浪好友」戴头罩由田泰安跳两段，愈走愈起劲，角逐兴趣甚浓，火旺神生，持续态勇。

「幸运派彩」戴头罩由助手拍「电讯骄阳」跳两段，神态专注火力俱备，外观无问题身喼得壮，仍具好感。「超风速」戴头罩由希威森跳三段，按慢顺走用力不多，展步流畅神态畅旺，马身又靓，近况出色。

「会当凌」戴头罩由周俊乐拍「逍遥骑士」跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，试来精神爽利，双目炯炯有神。「线路满贯」戴眼罩头罩由艾兆礼跳三段，神闲气定唔急唔抢，落脚稳力贯注，神采奕奕饶具朝气。

前卫火影四蹄尽展

前卫火影」走势硬净劲度未减，更胜赢马时候。
「前卫火影」戴头罩由助手跳三段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，更胜赢马时候。「安骋」戴眼罩由助手跳两段，走势顺畅气宇轩昂，马身唔瘦札实，但未算好吸引。

「奇异欢星」戴头罩由田泰安跳两段，不断进步规矩得多，无再岳头岳脑，缰口转好相当吸引。「猛将兄」拍「活得健康」跳两段，同样助手，前驹身够饱满，力度不俗，展步开扬顺畅，后驹未够专注头侧侧，出脚亦甚重，试得好牵强。

「绿族无限」戴头罩由潘顿跳两段，确认战力退减，但晨课表现甚对办，肯走坠手有火有力。

兆文

