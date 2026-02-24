Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「太行美景」成哥跟出入

晨操动态
更新时间：15:45 2026-02-24 HKT
发布时间：15:45 2026-02-24 HKT

方嘉柏与廖康铭于练马师龙虎榜你追我赶，但其实希斯及沈集成仍然在争标范围，明期谷战沈厩阵容不弱，表表者有「太行美景」，上仗休息七个月季内初出，途中连番意外之下都后追入Q，今仗出争千二更合适放心追捧，可况今朝操练前后都见沈集成跟出跟入。

仁心星方仔栏边睇实

今朝「仁心星」出试时方嘉柏全程在栏边睇到实。

对上三期均上演沙田日赛，方嘉柏交出三W，现以三十六W领导群雄，而四月份其好拍档莫雷拉将担任主帅，小方摆明态度誓全力争冠，今次谷夜则重用徒弟黄智弘出击，正如匆匆出战「仁心星」来势汹汹，今朝不只到大圈踱步，出试时方仔更全程在栏边睇到实。

决一剑阿廖乐仔倾大计

「决一剑」今朝试闸前的空档，廖康铭特意揾周俊乐密斟。

蛇年最后两次谷草夜赛，周俊乐一次起孖及一次中三元，成绩犀利，今次马年首次谷草夜赛，周俊乐全晚七匹坐骑不乏机会分子，其中「决一剑」更要特别留意，事关今朝试闸前的空档，廖康铭特意揾乐仔密斟，而骑练今次合作只系呢匹马，摆明话题全落在此驹身上。

极速满贯阿民做好戏

今朝黎昭升同奥尔民一度出双入对。

黎昭升最近凭「快活英雄」及「冷娃」连赢两期，手风转顺，踏入马年后全胜，不过「冷娃」飞起奥尔民，引起唔少讨论，幸好骑者并无介怀，今次将策骑黎厩「极速满贯」出战，最有睇头今朝阿民更同阿黎一度出双入对，肉紧程度完全唔似一匹冷门马，必要重视。

