内圈捕影│「快马加鞭」步伐稳健

晨操动态
更新时间：15:15 2026-02-24 HKT
发布时间：15:15 2026-02-24 HKT

今朝有甚多战驹到内圈加课，勇马比比皆是，极多精彩镜头。

「快马加鞭」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神色活跃暗火展现，具备争胜水准。「维港激流」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，出脚力度亦足，保持极佳勇态。

「非惟侥幸」助手踱一圈，大大步轻松走过，步挺爽劲又有弹力，双目有神毛色充满光泽，有进无退。「五福星」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，神采奕奕一直见好。

宝成智星火气充裕

「宝成智星」神情专注目光如炬，去番最佳时候。
「宝成智星」神情专注目光如炬，去番最佳时候。

「宝成智星」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身收靓全身肌肉，神态回旺火气充裕，去番最佳时候。「一定掂」助手踱一圈，充满了气势，双目炯炯有神，全程岳高头走精神爽利，气势如虹保持勇锐。

「钫糖武士」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气既好展现活力，早前试闸表现亦好。「凯旋升」助手踱一圈，马身好粗壮，成身肌肉充满条线美，毛色悦目金光闪闪，展现朝气依然勇锐。

「金牌活力」助手踱一圈，全程试来充满活力，扎扎跳心景开朗，神色吸引外观靓绝，胜后再进一步。「银刺勇士」助手踱两圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺马身好靓，毛色油润朝气勃勃，仍在勇境。

谢锋

