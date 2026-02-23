苏伟贤吕健威今早动态积极

今早沙田晨课，苏伟贤和吕健威这两位本地练马师均动态积极。

当奥尔民为「万里鹏跃」（L009)主操时，苏伟贤紧张地吼实，人马操练完毕后，奥尔民立即前往烽火台向练者汇报马儿的快跳情况。

另外，吕健威今早也露出搏杀手影，其中对潘顿操的「开心三宝」（K511) 与纪仁安操的「彩虹七色」（K145)快跳时，练者都很紧张地用望远镜吼实。

其中「开心三宝」上场跑第三，走势接近，力求补中；至于「彩虹七色」虽然今季表现平平，但上季曾连番跑入前列，今场初配纪仁安，人马或可擦出新火花。

按图睇有关相片：

陈嘉甜