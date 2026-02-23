内圈捕影│「团结勇士」神闲气定

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「大浪图田」助手踱两圈，全程试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身保持壮健，长在勇境朝气旺盛。「团结勇士」助手踱两圈，愈见收敛神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身壮毛色悦目，胜后更加醒神。

「沙井之友」助手踱两圈，毛色悦目，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度极充沛，状态弗到漏油。「花好月盈」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，外观相当省镜，操足仍勇锐。

「银刺勇士」黄智弘踱两圈，全程抢走心火涌现，身壮实净毛色靓，双目炯炯有神，一直见好体力充沛。「奋斗辉煌」助手踱两圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，暗火展现有番坠手感，去番最佳境界。

宝成智星步挺开扬

「美神来」助手踱一圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力不俗，状态一直见好。「宝成智星」助手踱两圈，步挺开扬又有弹力，身壮健毛色有光泽，火气亦唔错，比前吸引复勇八九。

「快马加鞭」助手踱一圈，全程岳高头好神气，力度未见减弱，神采奕奕又好火，上佳水准朝气勃勃。「超胜无敌」助手踱两圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身好壮毛色亮丽，状态极之吸引。

