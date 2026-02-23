Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「团结勇士」神闲气定

晨操动态
更新时间：14:22 2026-02-23 HKT
发布时间：15:30 2026-02-23 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「大浪图田」助手踱两圈，全程试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身保持壮健，长在勇境朝气旺盛。「团结勇士」助手踱两圈，愈见收敛神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身壮毛色悦目，胜后更加醒神。

「沙井之友」助手踱两圈，毛色悦目，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度极充沛，状态弗到漏油。「花好月盈」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，外观相当省镜，操足仍勇锐。

「银刺勇士」黄智弘踱两圈，全程抢走心火涌现，身壮实净毛色靓，双目炯炯有神，一直见好体力充沛。「奋斗辉煌」助手踱两圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，暗火展现有番坠手感，去番最佳境界。

宝成智星步挺开扬

「宝成智星」身壮健毛色有光泽，比前吸引复勇八九。
「宝成智星」身壮健毛色有光泽，比前吸引复勇八九。

「美神来」助手踱一圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力不俗，状态一直见好。「宝成智星」助手踱两圈，步挺开扬又有弹力，身壮健毛色有光泽，火气亦唔错，比前吸引复勇八九。

「快马加鞭」助手踱一圈，全程岳高头好神气，力度未见减弱，神采奕奕又好火，上佳水准朝气勃勃。「超胜无敌」助手踱两圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身好壮毛色亮丽，状态极之吸引。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
22小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
7小时前
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
4小时前
原审时获裁定罪脱的刘伟聪遭律政司上诉。苏正谦摄
35+颠覆案丨12被告上诉 刘伟聪罪脱遭律政司上诉 上诉庭驳回全部上诉维持原判
社会
5小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星岛申诉王｜香港山野悲歌 飞鹅山执避孕套+2000支烟头 净山义工：心痛香港
申诉热话
7小时前
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
影视圈
6小时前