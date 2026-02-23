晨光追击│「轻功猛男」神态活跃

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「轻功猛男」戴头罩由助手跳两段，扣住走神态活跃，身壮毛色悦目，论态出色。「开心旺财」潘顿跳两段，戴头罩及鼻箍，外观好睇身够饱满，走顺后出脚又够悧落，进度唔错。

「五福星」戴头罩由田泰安跳两段，一贯出步高同竖尾，论态甚出色，身轻力充裕。「线路达飞」戴头罩由杨明纶跳两段，神情专注步伐顺畅，不过火力都仲系差啲。

「开心三宝」戴头罩由潘顿跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，试来精神爽利，双目炯炯有神。「人和家兴」戴头罩由助手跳一段，跳起来依然系威系势，神态活跃，老马保养出色。

「彩虹七色」戴眼罩及头罩由纪仁安两段，仍有少许岳头，但唔急口劲收敛，勇锐且有进步。「粤港资驹」戴头罩由跳两段，神态专注火力俱备，马身胀卜卜，毛色乌卒卒，锋芒毕露。

东方魅影走势硬净

「东方魅影」劲度唔错，论态一直出色。

「东方魅影」戴头罩由助手跳一段，走势硬净劲度唔错，多跑下喼到身壮，论态一直出色。「维港激流」戴头罩由周俊乐跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，勇况有增无减。

「康昌之星」戴头罩由助手跳三段，含枚俯首神态昂扬，落脚稳力贯注，灰马毛色靓，弗到爆。「太子」戴头罩由艾兆礼跳两段，出脚急劲，转脚过程快如闪电，火旺神生，身又够壮健。

「凡凡有余」戴头罩由希威森草地跳两段，轻描淡写完成，步挺硬朗劲度够，外观对办身实净。「太行美景」戴头罩由希威森草地跳两段，规矩得多，无再岳头岳脑，展现朝气，确认踏上正轨。

兆文