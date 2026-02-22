内圈捕影│「轻功猛男」力度充足

大多参战马今朝到内圈出试，有甚多勇马出现，现将操练报导如下。

「轻功猛男」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身够壮唔瘦，火气不俗状态对办。「太子」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，早在勇境相当吸引。

「开心旺财」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身好壮全身肌肉，神色活跃充满朝气。「决一剑」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身壮健神态活泼，不逊胜时极具好感。

康昌之星暗火涌现

「康昌之星」运步如轮神采奕奕，胜后有进无退。

「康昌之星」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，胜后有进无退。「比特星」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神采飞扬朝气勃勃，出脚力度亦足，持续勇锐气势未减。

「超胜无敌」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身保持粗壮，火气一直相当好，打仔马保持勇锐。「太阳勇士」助手踱一圈，依然身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，持续态勇无疲态。

「太行美景」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，情绪不断在改善，马身好靓好壮，朝气旺盛踏上正轨。「盈妍威枫」助手踱一圈，担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，外观亦吸引，伤愈操足更加省镜。

谢锋