Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「轻功猛男」力度充足

晨操动态
更新时间：19:30 2026-02-22 HKT
发布时间：19:30 2026-02-22 HKT

大多参战马今朝到内圈出试，有甚多勇马出现，现将操练报导如下。

「轻功猛男」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身够壮唔瘦，火气不俗状态对办。「太子」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，早在勇境相当吸引。

「开心旺财」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身好壮全身肌肉，神色活跃充满朝气。「决一剑」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身壮健神态活泼，不逊胜时极具好感。

康昌之星暗火涌现

「康昌之星」运步如轮神采奕奕，胜后有进无退。
「康昌之星」运步如轮神采奕奕，胜后有进无退。

「康昌之星」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，胜后有进无退。「比特星」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神采飞扬朝气勃勃，出脚力度亦足，持续勇锐气势未减。

「超胜无敌」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身保持粗壮，火气一直相当好，打仔马保持勇锐。「太阳勇士」助手踱一圈，依然身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，持续态勇无疲态。

「太行美景」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，情绪不断在改善，马身好靓好壮，朝气旺盛踏上正轨。「盈妍威枫」助手踱一圈，担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，外观亦吸引，伤愈操足更加省镜。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
5小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
6小时前
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
时事热话
9小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
定存攻略｜马年搜罗6大定存优惠 留意部份推广期至月底 3个月最高5.88厘
定存攻略｜马年搜罗6大定存优惠 留意部份推广期至月底 3个月最高5.88厘
投资理财
8小时前
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
2026-02-21 11:15 HKT
擒公屋走廊喉管玩单杠「上吊」 厚颜大妈无视街坊当面怒斥 3句恶言驳嘴辣㷫网民｜Juicy叮
00:38
擒公屋走廊喉管玩单杠「上吊」 厚颜大妈无视街坊当面怒斥 3句恶言驳嘴辣㷫网民｜Juicy叮
时事热话
6小时前
巨型Hello Kitty弃垃圾桶旁 将军澳街坊目击前传后传 网民忆凶案旧事觉心寒｜Juicy叮
巨型Hello Kitty弃垃圾桶旁 将军澳街坊目击前传后传 网民忆凶案旧事觉心寒｜Juicy叮
时事热话
4小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT