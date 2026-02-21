Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「富裕君子」指定弘仔操

晨操动态
更新时间：15:45 2026-02-21 HKT
发布时间：15:45 2026-02-21 HKT

黄智弘停赛一日错过马年贺岁赛事，旋即于明日刑满复出，首要任务冲击余下一W，及早埋斋升格大师傅，今战卜定六匹坐骑，恩师方嘉柏摆明力撑，延续送岁赛起孖旺势，其中「富裕君子」最要留神，因为今朝指定黄智弘亲身加课，而且操后方仔走去机坪等马返来。

士登阿巫肉紧跟出入

「士登」今朝出操前后，巫伟杰都跟实此马好紧张。
「佳登」最近大炒对手，打开在港胜门，此驹马主为晴朗的心团体，而两位团体经理人费志恩、王静娴名下的巫厩「士登」与沈厩「凌登」，明日一并登场，一定会拍住出击，值得关注，尤其「士登」更要留意，因为今朝不论出操前后，巫伟杰都跟实此马好紧张。

爱马心米高安仔好倾

今朝郑俊伟同田泰安一度出双入对，似是商讨「爱马心」出击大计。
「爱马心」外地一战一胜，仲要大胜对手四个马位，而抵港后试三课大闸都有追势，最近一次从化泥闸只负一百分的「气势」两乘，摆明非善类，今战能否有一鸣惊人演出不得而知，不过今朝郑俊伟同田泰安一度出双入对，似是商讨出击大计，出击心意绝对尽显一二。

幸运风彩阿游急接马

「幸运风彩」今朝出试后游达荣急赶去机坪隧道口接马。
「幸运风彩」近两仗已愈跑愈有威胁，前仗千二米杀入三甲只负于「开心指数」，上仗初次出争千四米，排十四档留到尾列之下，居然可以追回第四名，试准长力后卷土重来，今仗大有条件成功打开胜门，当然今朝出试后游达荣急赶去机坪隧道口接马，也是瞩目动静。

