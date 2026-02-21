Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「中环精英」步挺开扬

晨操动态
更新时间：15:15 2026-02-21 HKT
发布时间：15:15 2026-02-21 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「中环精英」助手踱一圈，步挺开扬又有弹力，身壮健毛色有光泽，火气亦唔错，神态回旺重新振作。「千杯不醉」助手踱一圈，小心按实顺走，步轻爽力度亦够，身壮毛色鲜明润泽，上佳水准予人好感。

「特别美丽」助手踱一圈，赢完份外醒神，全程岳高头走好神气，马身更壮力度再增强，有进无退。「醒目高球」助手踱一圈，惯性竖尾但唔心急，走势硬朗步挺开扬，马身粗壮唔重身，保持上佳进度。

「久久为军」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓实净力度充足，状态一直出色。「大回报」助手踱一圈，愈见收敛汗湿唔多，跑姿顺畅落脚轻巧，外观讨好身壮色润，进步渐入佳境。

冷娃神生步爽

「冷娃」双耳烔烔目光锐利，愈赢愈醒好吸引。
「冷娃」双耳烔烔目光锐利，愈赢愈醒好吸引。

「金钻贵人」副练踱一圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺力度充裕，马身保持饱满，毛色悦目鸟卒卒。「冷娃」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，马身札实毛色又靓，愈赢愈醒好吸引。

「昭易揾」助手踱两圈，全程试来精神爽利，步顺轻快弹力十足，身靓皮光玉滑，有进无退佳态洋溢。「幸运风彩」助手踱一圈，走势顺畅力度唔错，马身收实呈现线条美，毛色愈见润泽，进度一日千里。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
5小时前
日本福冈有兽父强奸两名亲女。iStock
日本福冈兽父连环强奸 15岁长女诞「胞弟」14岁次女要堕胎
即时国际
6小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
6小时前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
2026-02-20 13:27 HKT
「三嫂」戚美珍被出卖最真实状态 老人斑涌现双眼无神 网民惊讶比实际年龄苍老20年？
「三嫂」戚美珍被出卖最真实状态 老人斑涌现双眼无神 网民惊讶比实际年龄苍老20年？
影视圈
6小时前
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
02:06
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
即时国际
6小时前
财政司副司长黄伟纶今日召开记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。
01:58
宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿
社会
3小时前
70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决
70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决
影视圈
7小时前
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
影视圈
2026-02-20 13:30 HKT