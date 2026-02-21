内圈捕影│「中环精英」步挺开扬

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「中环精英」助手踱一圈，步挺开扬又有弹力，身壮健毛色有光泽，火气亦唔错，神态回旺重新振作。「千杯不醉」助手踱一圈，小心按实顺走，步轻爽力度亦够，身壮毛色鲜明润泽，上佳水准予人好感。

「特别美丽」助手踱一圈，赢完份外醒神，全程岳高头走好神气，马身更壮力度再增强，有进无退。「醒目高球」助手踱一圈，惯性竖尾但唔心急，走势硬朗步挺开扬，马身粗壮唔重身，保持上佳进度。

「久久为军」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓实净力度充足，状态一直出色。「大回报」助手踱一圈，愈见收敛汗湿唔多，跑姿顺畅落脚轻巧，外观讨好身壮色润，进步渐入佳境。

冷娃神生步爽

「冷娃」双耳烔烔目光锐利，愈赢愈醒好吸引。

「金钻贵人」副练踱一圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺力度充裕，马身保持饱满，毛色悦目鸟卒卒。「冷娃」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，马身札实毛色又靓，愈赢愈醒好吸引。

「昭易揾」助手踱两圈，全程试来精神爽利，步顺轻快弹力十足，身靓皮光玉滑，有进无退佳态洋溢。「幸运风彩」助手踱一圈，走势顺畅力度唔错，马身收实呈现线条美，毛色愈见润泽，进度一日千里。

谢锋