沙田早晨│韦达急住接三匹战驹

韦达自从元旦日起孖之后，已有个多月无赢马，今朝晨课好积极，四点四十五分开圈已亲替无程马「星月飞云」出跳，之后未有再操马，大多时候留守行政大楼观操台睇马，直至「踏雪寻梅」、「韦金主」同「美狮鱼」到大圈踱步，课后佢老哥罕见到马房大闸口接马。

桃花俊米高摆搏杀格

今朝「桃花俊」出试前郑俊伟已跟到实，操后又赶去隧道口等马。

踏入马年郑俊伟即有个好开始，凭着半冷门「勤德天下」取得头马，周日出马五驹看似牌面一般，不过有匹「桃花俊」绝对有看好必要，事关最近试闸改戴眼罩胜出，对于新配备极之受落，今朝此马出试更见练者肉紧不已，出试前已跟到实，操后又赶去隧道口等马。

表之银河皮耶变高调

今朝「表之银河」操完伍鹏志企定定在马房大闸口等马，并立即问及鞍上人操后感。

要击败「嘉应高升」的确唔容易，不过「表之银河」既级数不俗，而且状态一直理想，今战跻身前列大有可能，今朝此马踏正五点钟出跳，伍鹏志一改过往低调作风，出跳前跟随马匹直至去到隧道口，当操完就企定定在马房大闸口等马，当时并立即问及鞍上人操后感。

银光奔腾阿游落隧道

「银光奔腾」今朝操后游达荣不只匆匆赶去接马，甚至落埋隧道底迎接。

游达荣近期攻势凌厉，刚战凭住「同心同乐」食出尾胡，季内已累积十七场头马，今次赛事大举出击，出马多达十匹，名副其实声势浩大，其中「银光奔腾」虽然无场跑近，战绩乏善足陈，然而今朝出跳阿游紧张不已，操后不只匆匆赶去接马，甚至落埋隧道底迎接。

大爱无疆阿廖落埋手

「大爱无疆」今朝试跑廖康铭跟出跟入，课后尚要落埋手拖马。

方嘉柏刚战增添进帐，头马数字再一次同廖康铭睇齐，后者志切取得首个冠军练马师奖项，今战当然全力攻坚，正如「大爱无疆」变招改攻三班赛，质新马宁愿负轻磅出战，同时备战做到最好，包括最近试谷闸，至于今朝试跑阿廖更跟出跟入，课后尚要落埋手拖马。

旌采辉哥肉紧跟到实

「旌采」今朝出跳姚本辉一贯紧张，全程跟住出入。

「旌采」首两仗表现平平无奇，一月四日更因为食欲不振退出，谁不知上仗复出表现甚有惊喜，排大外档留前斗后冲刺如箭，跑第五名只输个多马位，今次操足再临有望成熟更好，而今朝出跳亦聚精会神，勇熟程度再进一步，当然姚本辉一贯紧张，全程跟住出入也是焦点。

