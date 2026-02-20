Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「手机表霸」充满气势

晨操动态
更新时间：15:30 2026-02-20 HKT
发布时间：15:30 2026-02-20 HKT

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「手机表霸」助手踱一圈，充满了气势，双目炯炯有神，全程岳高头走精神爽利，气势如虹保持勇锐。「颜色之皇」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退蓄势待发。

「包装明将」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气既好展现活力，进度愈见出色。「确好劲」助手踱一圈，重口马一贯捉到实，神态集中身壮力健，落脚比前更轻有弹力，已在勇境。

「凌登」助手踱一圈，双目有神朝气勃勃，肌肉结实毛水鲜明润泽，神态活跃现朝气，勇况保持有余。「闪电小子」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身壮健展现线条美，早熟上火上力。

创宝驹落脚轻巧

「创宝驹」马身收得更实净更靓，持续进步勇态洋溢。
「创宝驹」马身收得更实净更靓，持续进步勇态洋溢。

「创宝驹」助手踱一圈，神态甚轻松，落脚富弹力又轻巧，马身收得更实净更靓，持续进步勇态洋溢。「千杯不醉」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，神态生猛火气好，正值勇境人见人赞。

「富裕君子」助手踱两圈，步伐稳健力度不弱，马身依旧札实，神态好展现暗火，不逊胜时极具好感。「天蓬猫」助手踱一圈，全程担高头走好神气，步顺力雄火气充裕，身壮呈现条线美，一直在上佳水准。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
2026-02-19 14:30 HKT
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
影视圈
7小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
19小时前
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮（资料图片）
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮
时事热话
4小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
22小时前
美国驻韩战机日前罕有逼近中国的防空识别区。X@INDOPACOM
驻韩F-16迫近防空识别区 中日战机黄海爆罕见对峙
即时国际
4小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
2026-02-19 15:48 HKT
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消费券吹淡风
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风
政情
8小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
22小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
2026-02-19 15:40 HKT