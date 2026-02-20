内圈捕影│「手机表霸」充满气势

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「手机表霸」助手踱一圈，充满了气势，双目炯炯有神，全程岳高头走精神爽利，气势如虹保持勇锐。「颜色之皇」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退蓄势待发。

「包装明将」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气既好展现活力，进度愈见出色。「确好劲」助手踱一圈，重口马一贯捉到实，神态集中身壮力健，落脚比前更轻有弹力，已在勇境。

「凌登」助手踱一圈，双目有神朝气勃勃，肌肉结实毛水鲜明润泽，神态活跃现朝气，勇况保持有余。「闪电小子」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身壮健展现线条美，早熟上火上力。

创宝驹落脚轻巧

「创宝驹」马身收得更实净更靓，持续进步勇态洋溢。

「千杯不醉」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，神态生猛火气好，正值勇境人见人赞。

「富裕君子」助手踱两圈，步伐稳健力度不弱，马身依旧札实，神态好展现暗火，不逊胜时极具好感。「天蓬猫」助手踱一圈，全程担高头走好神气，步顺力雄火气充裕，身壮呈现条线美，一直在上佳水准。

谢锋