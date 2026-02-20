虽然大多参战马于昨朝试跑，但今朝出跳马依然踊跃，当中不乏勇马，现将报导过程如下。

「极速之子」戴头罩由潘明辉跳三段，一贯卖力一贯抢走，皮光肉滑走势硬朗，火旺神生好弗。「荣利双收」戴头罩由班德礼跳一段，轻松走过力度充裕，步稳顺畅展现朝气，新胜气势盛。

「嘉应高升」戴头罩由助手跳一段，精神饱满出脚顺滑俐落，身壮毛色又悦目。「火悟空」麦文坚跳两段，神情专注朝气勃勃，步大力雄马身胀卜卜，有进无退。

「大爱无疆」戴头罩由副练跳两段，走势硬朗且充满弹力，外观好睇身壮色润，保持上佳进度。「嘉应奇兵」戴头罩由助手跳两段，按住走姿态轻松，身壮唔瘦双目有神，朝气勃勃好省镜。

「桃花俊」戴头罩由助手跳两段，肉身大马仍有点生硬感，不过力度唔错，且之前试闸加罩反应几好。「飞鹰翱翔」戴头罩由梁家俊跳两段，跳来似模似样，身轻步挺有活力，打仔马长期呈勇。

亨骥走势硬朗

「亨骥」火力未减半分，保持身壮。

「可靠大师」戴头罩由霍宏声跳一段，缰口有改善试得顺畅，收敛有好转，落脚轻巧弹力足够。

「应龙飞影」戴头罩由田泰安跳两段，落脚整齐有力，灰马身更见实净，持续有进已在勇境。「旌采」戴头罩由助手跳两段，口劲收敛听教听话，神情集中步伐轻快，极具好感。

「仁心星」戴头罩由助手草地跳两段，含枚俯首主动肯走，落脚稳劲力贯注，抖够操足全面复勇。「昭易揾」戴头罩由黄智弘草地跳两段，马身茁壮毛色深润，走过步急有力，神态极之活跃。

「有你有我」戴头罩由助手草地跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，试来极具活力，去番最弗时候。

