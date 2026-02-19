Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「大爱无疆」神色活跃

晨操动态
更新时间：19:15 2026-02-19 HKT
发布时间：19:15 2026-02-19 HKT

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「表之银河」助手踱一圈，淡淡定充满朝气，身好靓步轻爽，神态活泼力充足，论态出色体力充裕。「大爱无疆」副练踱两圈，比前更放松，情绪不断改善，神色活跃气宇轩昂，马身好靓好壮，极之吸引。

「嘉应奇兵」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，马身又壮毛色润泽，佳态洋溢。「昭易揾」助手踱两圈，神情专注目光如炬，身好靓全身肌肉，神态轩昂火气旺盛，胜后再进一步。

「应龙飞影」助手踱一圈，神情专注汗湿唔多，灰马身靓全身肌肉，火力不断增强，进度相当理想。「海钻石」助手踱两圈，愈见收敛神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦愈收愈靓，保持上佳进度。

「踏雪寻梅」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气好展现活力，近况出色。「友莹亮」助手踱一圈，双目有神朝气勃勃，马身粗壮肌肉结实，毛水鲜明润泽，正值勇境毫无疲态。

永胜金驹锋而试

「永胜金驹」步履轻盈有弹力，正值勇境。
「永胜金驹」步履轻盈有弹力，正值勇境。

「亨骥」助手踱两圈，沿途急步抢走，充满竞赛意欲火气旺盛，身靓毛色油润，朝气勃勃观感极佳。「永胜金驹」助手踱两圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛色又靓，步履轻盈有弹力，正值勇境及锋而试。

谢锋

