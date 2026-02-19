晨光追击│「型到爆」走势硬朗

赛事在周日上演，因此不少参战马于今朝试跑，勇马比比皆是，但千八草地暂停使用，现将操练过程报道如下。

「冷娃」戴头罩由潘顿跳一段，口劲依然重，但对比过往好得多，出脚整齐有力，不断进步。「型到爆」戴头罩由助手跳一段，重口改不了，论态好弗喼到身壮，走势硬朗且充满劲度。

「都灵冠星」拍「闪电武士」跳两段，同样助手，前驹戴头罩及鼻箍，仍有少许岳头，但好收敛快慢由人，力度更不断提升；后驹戴头罩，神色好过之前，落脚无咁重，多跑下有进展。

「骄阳明驹」戴头罩由助手跳两段，不只外观好靓，且四蹄尽展弹力十足，今季最弗一次。「手机表霸」戴头罩由助手跳一段，惯例抢头走火气极佳，马身好粗壮，毛色悦目充满光泽。

「超劲赤兔」戴头罩由纪仁安跳两段，试来精神爽利，步幅开得好阔兼好劲，神态活跃火气又好。「红运帝王」戴头罩由助手跳两段，暗火涌现神态活跃，毛色油润好睇，去番最佳时候。

「梦照发」助手跳一段，按住顺走，姿态极轻松，出脚爽朗有力，双目炯炯有神。「洪才」戴头罩由田泰安跳两段，愈来愈收敛快慢由人，出脚够咬地唔再步浮浮，有进展。

八仟好运步顺开扬

「八仟好运」胜后更进一步。

「八仟好运」戴头罩由助手跳两段，神情专注步顺开扬，出脚俐落再无稚嫩感，胜后更进一步。「星际快车」助手跳两段，用暗力拉实，火气相当之好，身壮肌肉展现，吸引不已。

「贤者无敌」戴头罩由奥尔民跳两段，出脚整齐俐落，马身实净毛色有光泽，观感唔差。「一起美丽」戴头罩由助手跳两段，马身茁壮毛色深润，走过步急有力，神态回旺勇况复现。

兆文