沙田早晨│「怡昌奇兵」阿福省招牌

桂福特今季开仓成绩有目共睹，尤其处理转仓马方面非常进取，今次「怡昌奇兵」能否省招牌不得而知，不过落到五班占有优势可肯定，最重要近仗转往泥地发展未能突破，转仓后跑番草地并改动配备，此外今朝操练后练者去到马房大闸口睇马，出击心意亦尽显一二。

成哥机坪等华丽再胜

「华丽再胜」今朝出试后，沈集成走去隧道口等马。

「华丽再胜」短途起家，历来六捷全在千二米获得，或许性能上有些转变，跑长一点可能更合，上仗贸然转争泥地一哩，结果在周俊乐胯下跑入连赢，更重要今次九匹对手，原来未有一匹今季赢过田草千六，加上今朝此马出试后，沈集成走去隧道口等马，绝对值得看好。

帅帅友福米高决心大

「帅帅友福」今朝加课期间郑俊伟跟出跟入。

「友福」系今次大晒冷，一众练马师决意赢马为马主贺寿，其中「帅帅友福」最要留意，前仗争同程入位，末段造廿二秒一，而季初此程上名末段缔廿二秒二，后劲实在非同小可，今战同场快马甚多形势极之有利，至于今朝加课期间郑俊伟跟出跟入，镜头亦瞩目不已。

绿野飞驰老蔡锡到㶶

今朝「绿野飞驰」到内圈踱步，蔡约翰罕见到公众席督操。

「绿野飞驰」至今六战全跑田草千四累积两冠四亚，然而血统显示牠的长力止于千六米，即使牠早已报跑打吡，不过千八米香港经典杯则榜上无名，看来幕后已决定留守中短途发展，今仗再战首本戏战意鲜明，更特别今朝只到内圈踱步，蔡约翰也罕见到公众席督操。