Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「怡昌奇兵」阿福省招牌

晨操动态
更新时间：16:15 2026-02-18 HKT
发布时间：16:15 2026-02-18 HKT

桂福特今季开仓成绩有目共睹，尤其处理转仓马方面非常进取，今次「怡昌奇兵」能否省招牌不得而知，不过落到五班占有优势可肯定，最重要近仗转往泥地发展未能突破，转仓后跑番草地并改动配备，此外今朝操练后练者去到马房大闸口睇马，出击心意亦尽显一二。

成哥机坪等华丽再胜

「华丽再胜」今朝出试后，沈集成走去隧道口等马。
「华丽再胜」今朝出试后，沈集成走去隧道口等马。

「华丽再胜」短途起家，历来六捷全在千二米获得，或许性能上有些转变，跑长一点可能更合，上仗贸然转争泥地一哩，结果在周俊乐胯下跑入连赢，更重要今次九匹对手，原来未有一匹今季赢过田草千六，加上今朝此马出试后，沈集成走去隧道口等马，绝对值得看好。

帅帅友福米高决心大

「帅帅友福」今朝加课期间郑俊伟跟出跟入。
「帅帅友福」今朝加课期间郑俊伟跟出跟入。

「友福」系今次大晒冷，一众练马师决意赢马为马主贺寿，其中「帅帅友福」最要留意，前仗争同程入位，末段造廿二秒一，而季初此程上名末段缔廿二秒二，后劲实在非同小可，今战同场快马甚多形势极之有利，至于今朝加课期间郑俊伟跟出跟入，镜头亦瞩目不已。

绿野飞驰老蔡锡到㶶

今朝「绿野飞驰」到内圈踱步，蔡约翰罕见到公众席督操。
今朝「绿野飞驰」到内圈踱步，蔡约翰罕见到公众席督操。

「绿野飞驰」至今六战全跑田草千四累积两冠四亚，然而血统显示牠的长力止于千六米，即使牠早已报跑打吡，不过千八米香港经典杯则榜上无名，看来幕后已决定留守中短途发展，今仗再战首本戏战意鲜明，更特别今朝只到内圈踱步，蔡约翰也罕见到公众席督操。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
7小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
影视圈
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
时事热话
2026-02-17 14:06 HKT
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
2026-02-17 10:38 HKT
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
4小时前
车公庙求签︱第22签属「伪中签」？ 解签师傅：提醒港人「带眼识人」防范被骗
04:11
车公庙求签︱第22签属「伪中签」？ 解签师傅：提醒港人「带眼识人」防范被骗
社会
6小时前
奇景！年初一北上直行直过 网民惊呼：罗湖e道竟然唔使排队｜Juicy叮
奇景！年初一北上直行直过 网民惊呼：罗湖e道竟然唔使排队｜Juicy叮
时事热话
5小时前
屎水淹全家！公屋2楼新年惊变「黄金屋」 物管人揭低层「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
屎水淹全家！公屋2楼新年惊变「黄金屋」 物管人揭低层「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
时事热话
3小时前
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
影视圈
21小时前