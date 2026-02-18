内圈捕影│「做好自己」神采奕奕

差不多全部参战马今朝到内圈出试，勇马多不胜数，现将操练报导如下。

「做好自己」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充沛暗火展现，马身壮得很，勇况十足毫无疲态。「喜莲劲感」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色悦目展现光泽，非常吸引更胜赢马时。

「火焰闪烁」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神态对办现暗火，状态未见底落。「杰出雷霆」助手踱一圈，表现放松汗湿唔多，神态专注目光集中，马身愈收愈壮，力度也不断增强。

「友莹仁」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现马身又靓，朝气勃勃佳态洋溢。「喜尊龙」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽活力充沛，毛色油润悦目，持续态勇相当醒神。

「祥龙驹」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若身靓色润，埋门火力提升唔少，伤愈对办饶具好感。「宝成智好」助手踱一圈，担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，马身壮到不得了，近况勇锐无比。

贤者威枫步挺顺畅

「长峰小子」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺顺畅，马身实净毛色好睇，观感更胜赢马时候。「贤者威枫」助手踱一圈，步挺顺畅充满弹力，马身壮健充满线条美，神态活跃朝气勃勃，上佳水准。

谢锋