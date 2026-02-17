Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「喜莲劲感」阿游冲隧道

晨操动态
更新时间：00:01 2026-02-17 HKT
发布时间：00:01 2026-02-17 HKT

「喜莲劲感」在港一出即胜，上场增程表现却不似预期，今战拿拿临回师胜途，冀可收复前失。昨朝此驹在大圈快跳，游达荣当时极之紧张，走上烽火台二楼睇完操后，立即冲落隧道底接马，继而护送人马上斜路，期间练者猛向鞍上人追问操后感，搏杀意欲十分高涨。

米高拍住一对草地马

「好评如潮」同「知恩图报」呢对郑厩马，昨朝前后脚到草地出跳，郑俊伟展露搏杀动静，当时不止特登走到草地现场睇马，仲用手机影低整个操练过程，课后仲走到俗称木人巷的回程通道附近恭候，再连随向两位鞍上人逐一追问马匹表现，以上举动过往一向甚少出现。

