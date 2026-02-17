内圈捕影│「长峰小子」神生步爽
发布时间：00:02 2026-02-17 HKT
由于大多周四战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试不太多。
「喆喆友福」助手踱两圈，轻描淡写完成，步履轻盈又爽劲，大半程岳高头走，充满朝气转仓见好。
「禾道丰」助手踱两圈，步姿爽朗弹力亦足，马身收壮唔肥，毛色油润好悦目，进度不俗饶惹好感。
「长峰小子」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，外观亦省镜，状态比起赢马一仗更吸引。
「马凤凰」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身结实神态对办，已具备争胜水准。
「线路英雄」助手踱两圈，轻松完成步顺爽劲，马身更壮毛色润泽，火力持续增强，进度相当理想。
「精英雄心」助手踱两圈，坠手神态活泼，试来活力充沛，灰马身好壮好实净，单讲状态极之出色。
「开心指数」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮展现线条，毛色好睇鸟卒卒，胜后更进锋芒毕露。
「盈好威枫」助手踱两圈，神情专注目光如炬，马身好靓且全身肌肉，神态活跃火气旺盛，近况弗到不得了。
「勇闯高峰」杨明纶踱两圈，步挺开扬贯注力足，姿态从容，马身够壮毛色油润，予人极佳观感。
「闪光灯」助手踱两圈，步伐稳健力度充沛，神态畅旺落脚爽，火气亦好过之前，确认回勇朝气勃勃。
谢锋
