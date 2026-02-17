Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「心雄雄」愈赢愈省镜

晨操动态
今日年初一无晨操，故大多周四参战马于昨朝试跑，勇马比比皆是，现将操练摘录如下。

「丰辰」戴头罩由助手跳两段，精神饱满极具朝气，马身实净落脚轻快，依然在勇境。

「威武年代」戴头罩由助手跳两段，神情专注步伐稳健，力度未减半分，持续态勇无疲态。

「巴闭哥」戴头罩由助手跳两段，用暗力拉实，老马有火好现象，而且外观靓身壮色润。

「喜庆宝」戴眼罩由助手跳两段，神态专注火力俱备，马身胀卜卜，比前更进一步。

「价值传承」戴眼罩由助手跳两段，毛色悦目透光泽，身壮肌肉展现，步爽充满弹力。

「火焰闪烁」戴头罩由助手跳一段，含枚俯首，落脚稳力贯注，神态活跃一直见好。

「太阳勇士」戴头罩由助手跳一段，急口抢走指定动作，火力保持有余，长见勇锐。

「喜尊龙」副练跳一段，步幅开得好阔又够轻巧，精神爽利，双目炯炯有神。

「友莹仁」戴眼罩头罩由艾兆礼跳两段，情绪集中唔急唔抢，四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。

「杰出雷霆」戴头罩由助手跳两段，规矩得多，无再岳头岳脑，充满朝气进度出色。

「心雄雄」戴头罩由杨明纶跳一段，姿态好轻松，细粒仔马身结实毛色靓，愈赢愈省镜。

「遨游首领」戴头罩由助手跳两段，走势顺畅气宇轩昂，台型靓仔马身收靓，早有好感。

「奔放」助地跳两段，有火有力表现威风凛凛，马身喼得靓，勇态保持有余。

「开心五月」戴头罩由助手跳两段，健步如飞走势爽劲，马身壮且肌肉起展，正值勇境。

「做好自己」戴头罩由助手跳两段，马身实净毛色润泽，步稳力度唔错，佳态保持。

「八仟财升」戴头罩由助手跳两段，神色无咁淡，更重要唔再懒散，态勇表现。

兆文

