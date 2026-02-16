内圈捕影│「永远美丽」精神爽利

大多参战马昨朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「永远美丽」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身一直做得好靓，最重要老马有番啖火。

「喜庆宝」助手踱一圈，比前更加收敛，跑姿顺畅落脚轻巧，马身收得更壮，再进一步锋芒毕露。

「宝进」助手踱一圈，全程抢走心火涌现，身壮实净毛色悦目，双目炯炯有神，仍在勇境未见低落。

「做好自己」助手踱一圈，步挺开扬又有弹力，身色同样吸引，火力未减半分，持续见好长期呈勇。

「极光之子」助手踱一圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身收靓够结实，试闸见好愈见吸引。

「极光之子」助手踱一圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身收靓够结实，试闸见好愈见吸引。

「天天友福」助手踱一圈，情绪安稳好专注，目光锐利精神奕奕，马身够壮无瘦，观感不俗近况理想。

「超霸胜」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度充裕，老马火气亦相当唔错。

「幸运愉快」助手踱一圈，以轻松姿态完成，步劲爽朗马身粗壮，毛色有光泽，神态极佳状态出色。

「斗志波」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身靓外观讨好，不逊赢马时候。

「快乐宝宝」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，朝气勃勃正值勇境。



谢锋