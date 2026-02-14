晨光追击│「长峰小子」跃跃欲试

由于赛事在周四大年初三举行，今朝并非太多马出跳，勇马更少得可怜，现将报导过程如下。

「安遇」戴头罩由助手跳一段，按住走得唔快，力度唔错马身无瘦，毛色又够润泽，老马持续态勇。「本领辉煌」拍「荣耀盛甲」跳两段，同样助手，前驹落脚整齐有力，马身尚算实净，不过神色偏淡，不过不失，后驹进度仲系一般，力度极之普通，出脚欠劲欠俐落，依然故我。

「长峰小子」助手跳两段，戴面箍，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润，去番赢马时水平。「瑰丽人生」戴眼罩由助手拍「太胜驹」跳两段，神色好过之前，火气亦不弱，外观无问题身够壮，有点好感。

「安定神驹」戴头罩由希威森跳两段，试得甚牵强，步欠开扬神色又淡，毛色仲未靓，进步欠奉。「荣耀掌星」戴头罩由霍宏声跳三段，步幅开得好阔又够爽劲，马身胀卜卜，毛色更充满光泽，予人极佳观感。

火焰闪烁展现朝气

「火焰闪烁」神情专注步伐稳健，状态一直出色。

「东方福宝」钟易礼拍「领袖劲力」奥尔民跳两段，前驹跑规一向怪怪哋，但再无头拧拧，神色吸引力度增强，操足下踏上正轨，后驹重口，捉实之下侧住头走，落脚甚重力度好普通。「火焰闪烁」助手大圈踱步，神情专注步伐稳健，力度未减半分，展现朝气，状态一直出色。

「隋我同来」助手大圈踱步，步顺轻快有弹力，身壮结实，毛色比前靓好多，转好之中。「东升钺」助手大圈踱步，平淡走过力度好一般，外观也无太大变化，早前有伤欠缺好感。

「华丽再胜」助手内圈踱步，精神奕奕极具朝气，力度保持有余，马身好靓，仍勇未见低落。

兆文