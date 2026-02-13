沙田早晨│「非凡时刻」阿廖俾指示

「非凡时刻」今次改配金诚刚，原来乃骑练历来首次合作，骑者必定把握机会泊此大码头，计此驹实力不俗，今季首三仗跑同程千二，一次跑二一次跑四，今次终于返同程可见真章，今朝此马一早到内圈出试，瞩目在于课前廖康铭跟马出场，期间多次向鞍上人教路。

君达得丁仔急住接马

「君达得」今朝出试后丁冠豪匆匆到机坪接马，重视程度尽显一二。

「君达得」大前仗在小休后复出，结果出战千六输颈位得第三名，之后该路程又入Q，到上仗跑第六表现亦唔曳，奇怪初三贺岁赛明明有四班千六，但却刻意缩程今次跑千四，丁冠豪有甚么想法不得而知，不过此马今朝出试后他匆匆到机坪接马，重视程度尽显一二。

国千金阿黎跟出跟入

「国千金」今朝一课黎昭升跟出跟入。

「国千金」上次赢完，黎昭升曾表示不欲急于再上阵，让牠慢慢成长，但现在相隔不足一个月就跑，似乎进度超乎预期，看看此马最近在从化试闸，以极轻松姿态抡元，走势更添成熟，进幅显著，马房短途镇仓宝，每日出试都见阿黎好紧张，正如今朝一课便跟出跟入。

川河耀驹阿游落隧道

今朝「川河耀驹」操后游达荣赶落隧道底接马。

今次尾场只限四岁马竞逐，同时为送岁赛最后一战，各驹战意无比，「川河耀驹」评分全场最高，上仗初出强配潘顿已反映重视，拚败今次换布文执缰，战力未减，再者赛前试从化草闸走势不俗，至于今朝更是焦点，因为操后游达荣赶落隧道底接马，也是佢一贯搏杀动静。