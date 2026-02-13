内圈捕影│「暴风一族」神色活跃

大多参战马今朝到内圈出试，有甚多勇马出现，现将操练报导如下。

「暴风一族」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身收得壮，神色活跃情绪稳定，上火上力大有进展。「活力拍档」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，马身粗壮充满线条美，有进无退。

「赤海」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，毛色乌卒卒极之悦目，朝气勃勃蓄势待发。「大千雄心」助手踱两圈，步伐稳健力度足够，毛色悦目生光，目光炯炯有神，身壮实净持续态勇。

「不同世界」助手踱一圈，神态甚轻松，落脚轻巧富弹力，肌肉结实又够薄皮，仍在勇境体力充沛。「风继续吹」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快力度充裕，尚要坠手火气极佳，老马保养得宜。

「精算激流」助手踱一圈，马身壮健胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐步爽朗，最重要久沉马有番啖火。「君达得」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色油润，体弱分子勇况保持。

侦探传奇步伐有力

「侦探传奇」快慢由人试得乖巧，保持上佳进度。

「侦探传奇」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好壮，双目有神步伐有力，保持上佳进度。「川河耀驹」助手踱一圈，比前收敛得多，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身收壮进度唔错。

谢锋