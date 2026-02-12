Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「部族高手」潘顿锡到㶶

晨操动态
更新时间：00:45 2026-02-12 HKT
发布时间：00:45 2026-02-12 HKT

潘顿黎昭升合作贵精不贵多，季内已交出四场头马，周六赛事更有新胜马「国千金」，同埋试闸表现出色的「赤海」，大有机会增添进帐，此外「部族高手」也未许忽视，潘顿垂青已有睇头，仲要昨朝亲身主持试跑，反而「国千金」和「赤海」只交助手考验，重视程度尽显。

午夜快车石哥醒森仔

昨朝「午夜快车」课前课后徐雨石都捉住希威森倾谈，动态非常认真。
昨朝「午夜快车」课前课后徐雨石都捉住希威森倾谈，动态非常认真。

「午夜快车」上仗转投徐厩首战，再度打进三甲已吸引，更厉害跑出本身最快一次时间，证明四班够赢有余，而且转仓后进步好多，由于周六一战纪仁安未能执缰，为此昨朝徐雨石找来希威森过档，好让骑者对马匹作深入了解，同时课前课后都捉住森仔倾谈，动态非常认真。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
9小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
18小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
15小时前
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
影视圈
7小时前
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
影视圈
4小时前
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
影视圈
13小时前
998岁先有免费火化？火葬预约突现离奇收费表 网民：要北宋出世先得！｜Juicy叮
998岁先有免费火化？火葬预约突现离奇收费表 网民：要北宋出世先得！｜Juicy叮
时事热话
9小时前