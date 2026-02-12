沙田早晨│「部族高手」潘顿锡到㶶

潘顿黎昭升合作贵精不贵多，季内已交出四场头马，周六赛事更有新胜马「国千金」，同埋试闸表现出色的「赤海」，大有机会增添进帐，此外「部族高手」也未许忽视，潘顿垂青已有睇头，仲要昨朝亲身主持试跑，反而「国千金」和「赤海」只交助手考验，重视程度尽显。

午夜快车石哥醒森仔

昨朝「午夜快车」课前课后徐雨石都捉住希威森倾谈，动态非常认真。

「午夜快车」上仗转投徐厩首战，再度打进三甲已吸引，更厉害跑出本身最快一次时间，证明四班够赢有余，而且转仓后进步好多，由于周六一战纪仁安未能执缰，为此昨朝徐雨石找来希威森过档，好让骑者对马匹作深入了解，同时课前课后都捉住森仔倾谈，动态非常认真。