内圈捕影│「表之星河」持续态勇
更新时间：01:00 2026-02-12 HKT
发布时间：01:00 2026-02-12 HKT
不少马匹昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。
「表之星河」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓力度充足，持续态勇毫无疲态。「会长之宝」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色悦目，长期在作战水准。
「哈罗威」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，忠心打仔马一直省镜。「川河耀驹」助手踱一圈，小心按实顺走，比前收敛放松淡定，身收靓无肥态，力度增强进度理想。
「不同世界」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，仍具好感未见低落。「红海风帆」副练踱一圈，身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，外观非常好睇，落脚整齐走势硬净，观感不俗。
有情有义火力冒升
「精算激流」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，身靓呈现条线美，毛色悦目乌卒卒，勇态保持有余。「有情有义」助手踱两圈，快慢由人表现乖巧，马身收靓毛色润泽，火力明显冒升，已在争胜水平。
「开心宇宙」助手踱一圈，神情专注双目有神，步顺力雄火气充裕，马身保持壮健，不逊赢马时候。「耀昌胜世」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，神采奕奕身靓步爽，仍在勇境。
谢锋
