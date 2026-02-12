Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「领创动力」力度充裕

赛事在周六上演，因此不少参战马于昨朝试跑，勇马比比皆是，现将操练报导过程如下。

「加州勇胜」戴眼罩及头罩由助手跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，已具备争胜水准。「英雄豪杰」戴头罩由黄智弘跳两段，完全唔似老马，健步如飞走势急劲，保养得宜。

「领创动力」戴头罩由田泰安跳两段，马身实净毛色润泽，步稳力度充裕，仍在勇境无走样。「国千金」戴眼罩及头罩由助手跳一段，全程抢走，好似扯大缆火气十足，神态活泼朝气勃勃。

「超加加」戴头罩由助手跳两段，马身实净毛色润泽，步稳力度唔错，去番最佳时侯。「岚臣」助手跳两段，戴头罩及鼻箍，精神奕奕轻松完成，力度保持有余，毫无疲态。

团结战灵走势硬朗

「团结战灵」暗火涌现神态活跃，不逊赢马时候。
「得道猴王」戴头罩由助手跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，精神爽利，双目炯炯有神。「团结战灵」戴头罩由助手跳两段，暗火涌现神态活跃，走势硬朗有力，不逊赢马时候。

「部族高手」戴头罩由潘顿跳一段，走过情绪集中，落脚爽朗懒性尽减，保持上佳进度。「千帆驹」副练跳两段，神情专注火力俱备，马身收得更靓，进度相当理想。

「午夜快车」希威森跳两段，四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势，目光锐利态况勇锐。「凌登」戴头罩由希威森跳两段，少许抢口唔介意，论态愈来愈好，身壮出脚整齐有力。

「浪漫战神」潘顿跳三段，精神饱满饶具朝气，毛色现光泽，观感最好一次。「赤海」戴眼罩及头罩由助手跳一段，一课比一课规矩，马身已收靓，早熟马蓄势待发

「天然数字」戴头罩由助手一段，步幅开得好阔，毫无稚嫩感，确认踏上正轨。

兆文

