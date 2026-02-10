Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「北海盗」出马房撒手锏

晨操动态
更新时间：15:45 2026-02-10 HKT
发布时间：15:45 2026-02-10 HKT

潘顿上周三骑「凝妙星」差点出事，到刚周日人人以为会打醒十二分精神之时，结果十一匹坐骑全部失手，今战赛事能否重振声威不得而知，不过第三场推庄「活力精神」，而拣骑「北海盗」充满睇头，尤其这匹贺厩马今朝更到大圈加课，正是近期贺厩一贯搏杀手法。

有心意东东连番亲操

今朝巫显东亲试「有心意」，课前课后更同罗富全紧张交谈。
巫显东一向坐骑不多，今次却有四驹上阵，东东做足本份，正如今朝亲身为「有心意」同「庄家班」到内圈加课，再要比较，对前驹尤其重视，近期三番四次为这匹罗厩马主试，今朝除了继续考验，课前课后更同罗富全紧张交谈，加上今战扳上一哩有数计，小心冷箭。

魅力知耀骑练咬耳仔

今朝希斯一度捉住杨明纶密斟，而骑练今次只合作「魅力知耀」一驹。
「魅力知耀」近仗开始有走势，两次上名在田草千六米获得，今番转争谷中一哩理论上亦合脚法，更重要一点是同父厩侣「建测群英」正是谷草一哩专家，所以如此部署希斯摆明心中有数，当然今朝希斯一度捉住杨明纶密斟，而骑练今次只合作此驹，也是另一瞩目焦点。

飞轮霸辉哥走出室外

「飞轮霸」今朝出试时姚本辉罕见走出室外栏边督操。
「飞轮霸」自从转争谷草千二米后成绩出色，至今四战悉数不胜有位，既然马匹擅放，今次用上黄智弘减五磅出击，绝对系一个好方案，难得抽埋一档靓位，可以话有利条件于一身，而今朝到大圈加课更是焦点，因为姚本辉跟出跟入之余，出试时罕见走出室外栏边督操。

