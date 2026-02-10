Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「辣得金」步履轻盈

晨操动态
更新时间：15:15 2026-02-10 HKT
发布时间：15:15 2026-02-10 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「有心意」巫显东踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽身好粗壮，单讲状态相当出色。「辣得金」助手踱一圈，轻描淡写完成，步履轻盈又够爽劲，大半程岳高头走，充满朝气精神爽利。

「创科群英」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身比前粗壮好多，保持上佳进度。「红爱舍」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神色活跃暗火展现，去番最佳时候。

「品德宝宝」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，出脚力度亦足，毛色偏淡一向如此。「魅力知耀」杨明纶踱一圈，大大步走过，步挺力足又够整齐，双目有神饶具朝气，马身相当之实净。

「前卫火影」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，新胜犹勇极具好感。「天外迎天」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身收靓毛色润泽，神采奕奕火气不俗，伤愈勇况已备。

精彩骏将神态畅旺

「精彩骏将」充满了气势，持续态勇毫无疲态。

「精彩骏将」助手踱两圈，充满了气势，目光炯炯有神，神态畅旺火气未减半分，持续态勇毫无疲态。「非凡豪杰」助手踱一圈，细细只但身够札实，神态畅旺力度唔差，落脚轻快流畅，保持极佳状态。

谢锋

