沙田早晨│「比特星」贺贤吼到实

晨操动态
更新时间：15:45 2026-02-09 HKT
发布时间：15:45 2026-02-09 HKT

「比特星」加盟贺厩已一段时间，仍未交出头马，且看对上三仗起用潘顿同麦道朗执缰，求交代心意尽显；今次潘顿继续执缰，能否顺利赢番一次不得而知。

然而，今朝「比特星」一早出跳，贺贤特意企起身督操，仲要睇实回程走势，重视程度可见一斑。

韦达亲接金钻精灵

自从元旦日起孖后，韦达已个多月无赢马，期间仲有马转仓他投，练者必谂计尽力数胡。

今战「金钻精灵」扳到潘顿，已表明攻坚心意；今朝此马试跑亦充满睇头，除交出极佳走势外，课后韦达更赶到马房闸口接马，肉紧到极。

陆小凤航哥摆明车马

除了韦达，叶楚航成绩亦不太好，目前只得九W。今次练者有匹「陆小凤」可望打破闷局，一来今朝试跑前航哥出跑道口向鞍上人教路，正是他的一贯搏杀动静，二来此马近况不俗，上仗于强组跑近，证明系有战斗力之辈，不妨留意。

乘数表全哥极之满意

罗厩昨日重兵出击，虽然未能连场数胡，幸好尚有「数字天文」胜出三级赛，看周三仍有恶马，大有机会延续胜缆。其中最要留意「乘数表」，近仗一再有接近演出，进度已踏上正轨，而全哥好满意此驹，今朝操后到机坪接马，第一个动作就系摸马头以示鼓励。

劲沙尘阿廖依依不舍

「劲沙尘」今季大熟大勇，六战全数上名，当中更赢了三次，看上仗克服超慢步速照赢，仲要跑出唔错时间，最厉害连场硬仗毫无疲态，最近再试多课闸相当积极。

今朝「劲沙尘」试跑一样吸引，跳来浑身是劲神态威武，廖康铭全程跟实，课后仲依依不舍跟埋去千八米草地口。

