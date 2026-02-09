内圈捕影│「电源之驹」神色活跃

大多参战马今朝到内圈出试，有甚多勇马出现，现将操练报导如下。

「太子」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，持续进步勇况已备。「电源之驹」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身好壮全身肌肉，神色活跃充满朝气。

「英骏飞驹」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身札实神态活泼，态勇未见走样。「凝聚美丽」助手踱一圈，步密密轻松完成，步顺爽劲神色畅旺，暗火展现身又靓，近况极之出色。

瑞祺威枫运步如轮

「瑞祺威枫」力度充足暗火涌现，正值最佳水准。

「多多好马」助手踱一圈，愈来愈放松，神态专注目光集中，细马身实净唔瘦，落脚轻巧力度贯注。「瑞祺威枫」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，正值最佳水准。

「喵喵怪」助手踱一圈，神态活泼，试来活力充沛，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力未减，依然勇锐。「东方魅影」助手踱一圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又薄皮，近况锐利充满好感。

「桃花多」助手踱两圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺火力不弱，马身饱满无瘦，近期操得神态轩昂。「谦谦君子」助手踱一圈，步姿爽朗弹力十足，毛色充满光泽，神色甚佳展现暗火，佳态保持有余。

谢锋