晨光追击│「劲沙尘」神态轩昂

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「劲沙尘」戴头罩由助手跳两段，扣住走神态轩昂，走势硬朗有力，外观又靓身壮色润。「鼓浪高升」戴头罩由霍宏声跳两段，按住顺走，姿态极轻松，出脚爽朗有力，仍具好感。

「时间宝」戴头罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态生猛朝气勃勃。「文明福星」戴头罩由希威森跳一段，想走捉实下唔太听话，身色都靓状态不差。

「精算奕然」戴头罩由助手跳两段，薄身马尚算扎实，神态可以，出脚亦够俐落。「福星小子」戴头罩由助手跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，马身更靓更实净。

「龙又生」戴眼罩及头罩由希威森跳两段，唔再头拧拧，并有股蛮劲，灰马身亦够壮。「乘数表」戴头罩由助手跳两段，马头仍岳高，但敛口规矩得多，不断转好。

「泰泰精神」戴头罩由助手跳两段，走势硬朗落脚轻快有力，外观驷正毛色润泽。「魅力宝驹」、「大利好运」拍「幸运同行」跳两段，同样助手，顺住一匹跟一匹走，「魅力宝驹」精神饱满步阔有力，多跑下马身喼得靓，「大利好运」戴眼罩及头罩，力度不弱步伐稳健，外观讨好状态对办。

「巴闭王」戴头罩由奥尔民跳两段，协调性愈来愈好，动作自然得多，确认踏上正轨。「比特星」戴头罩由助手跳两段，落脚整齐有力，马身更见实净，毛色悦目充满光泽。

魅力知耀力度充裕

「魅力知耀」比前淡定得多，唔再抢口出脚爽劲。

「魅力知耀」戴头罩由杨明纶跳一段，比前淡定得多，唔再抢口，力度充裕出脚爽劲。「日驰千里」戴头罩由助手跳两段，步幅开得好阔又够急劲，精神爽利，火力亦提升。

兆文