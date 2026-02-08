Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「多多好马」成哥频扑

晨操动态
更新时间：19:15 2026-02-08 HKT
发布时间：19:15 2026-02-08 HKT

「多多好马」上仗因应九档变为留前斗后，结果战术带来惊喜，交出全场最快末段缔速，只不敌再出再赢的「福星小子」甚出色。

周三「多多好马」操足而临，落在超弱组更值得憧憬，尤其今朝试跑充满搏杀动静，出跳时沈集成走上烽火台督操，课后又匆匆赶去机坪接马，不停为此驹而频扑。

伍鹏志跟实太子

今朝「太子」试跑伍鹏志走去马房大闸口等马，继而再跟住马匹返仓。
周三晚潘顿继续手执多匹恶马，其中「太子」最要留意，据知是骑者主动向幕后索骑，计马的确愈跑愈好，尤其上仗劣档一样有好表现，确认质素不俗。

虽然今朝「太子」试跑只由助手考验，但伍鹏志走去马房大闸口等马，继而再跟住马匹返仓，动态相当积极。

