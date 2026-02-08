内圈捕影│「金牌活力」神态自若

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「金牌活力」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓力度充足，转仓操足已在勇境。「精彩骏将」助手踱一圈，神态极之轻松，落脚爽劲富弹力，身壮肌肉结实现线条，佳态保持有余。

「大千气象」助手踱一圈，小心按实顺走，外观对办身色俱吸引，过步轻巧力度不弱，去番最佳时候。「凡凡有余」助手踱一圈，轻描淡写展现朝气，神态自若双耳烱烱，身靓力度充足，观感不逊赢马时。

焦点跨步开扬

「焦点」走来神态轩昂，一直见好相当吸引。

「焦点」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬有力火气不弱，一直见好相当吸引。「红爱舍」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，坠手火气重现，操足而临全面复勇。

「品德宝宝」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退精力旺盛。「日驰千里」助手踱一圈，有番两脚走势爽朗，外观唔错身壮色润，火气复现神色转好，重新振作。

「鼓浪高升」助手踱一圈，淡淡定充满朝气，身仍壮步轻爽，神态活跃力充足，正值勇境极之省镜。「东方魅影」助手踱一圈，走势硬朗神态活跃，有火有力朝气勃勃，马身壮到不得了，一直在上佳水准。

谢锋