内圈捕影│「红衣醒目」步挺顺畅
更新时间：15:45 2026-02-06 HKT
发布时间：15:45 2026-02-06 HKT
大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。
「红衣醒目」副练踱一圈，毛色乌卒卒好靓，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，状态弗到漏油。「旋风传奇」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，操足蓄势待发。
「友莹亮」助手踱一圈，气宇轩昂试得淡定，马身仍靓好实净，毛色油润悦目，有火有力正值勇境。「起舞奜奜」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，身光颈靓外观省镜，保持上佳进度。
「龙城强将」助手踱一圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力充裕佳态保持。「健康快车」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度充足，热身足够全面回勇。
炽烈神驹充满气势
「表之浩瀚」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身收得更壮，力度不断增强，相当吸引。「炽烈神驹」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走好神气，身壮色润弗到漏油。
「嘉应奇兵」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身结实毛色润泽，长期呈勇朝气勃勃。「细水长流」助手踱一圈，愈来愈放松，神态专注目光集中，马身实净展现线条美，保持上佳进度。
谢锋
