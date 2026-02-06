晨光追击│「一定超」健步如飞

虽然多位骑练上了从化试闸，今朝出跳马尚算不少，然而勇马并非太多，现将过程报道如下。

「火焰闪烁」戴头罩由助手跳一段，扣住走过，出脚爽劲有力，马身喼得壮，一直见好体力充沛。「一定超」助手跳两段，健步如飞走势爽夹劲，身壮肌肉起展，目光锐利，不逊赢马时候。

「勇敢孖宝」戴头罩由何泽尧跳两段，唔再急口接受操控，出脚亦够俐落，但力度平平未算吸引。「幸运胜利」戴头罩由助手跳一段，劲度始终唔够，半推半就完成，马身则几饱满。

「荣利双收」戴头罩由助手跳一段，马身靓呈现线条美，神态活跃朝气勃勃，愈来愈吸引。「幸运风彩」戴头罩由助手跳两段，慢速完成，听教听话从容不迫，比前更轻身，进度理想。

劲勇皇驹展步流畅

「劲勇皇驹」外观驷正身够扎实，力度持续提升。

「劲速威龙」戴头罩由助手跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，毛色悦目，有进无退。「劲勇皇驹」戴头罩由艾兆礼跳两段，展步流畅神态畅旺，外观驷正身够扎实，且力度持续提升。

「直线力山」戴头罩由助手跳一段，带点均速过步畅顺，力度神态俱对办，近况尚算不俗。「紫荆拼搏」戴头罩由助手跳一段，试来不徐不疾，既收敛又神情专注，外观对办细马身够壮。

「龙威心得」戴头罩由班德礼跳一段，表现淡定试得好，走势甚爽步顺畅，马身收靓，大有进展。「威力非凡」戴头罩由助手跳两段，神色无咁淡，力度亦增强，身收靓无肥态，有进展。

「银光奔腾」戴头罩由助手跳两段，一贯侧颈及少少岳头，灰马身肥又唔靓，慢热欠进。「花香月明」戴头罩由助手跳两段，竖尾走然而无分心，不过步幅欠开扬唔够阔，未惹好感。

兆文