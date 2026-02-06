沙田早晨│「嘉嘉友福」布文有睇头

昨朝沙田有试闸，多位骑师也早了到场操马，其中一位是布文，特别提到这位澳洲好手，一来换了一顶蓝白色帽；二来操马数目不少，其中最吸引是耙地前出试的「嘉嘉友福」，课后沈集成赶去接马，并且向布文追问，更特别当时未有理会同时段出跳的「炽烈神驹」。

「安遇」阿福跟埋入马房

「安遇」田谷同样有把握，幕后安排出争周日田草三级赛，备战方面亦一丝不苟，由从化回港之后，每一课快跳都由田泰安主持，也是昨朝安仔的首匹出试马，同时课前课后桂福特都跟到实，包括课后跟埋此驹返入马房。

艾道拿今季成绩大跌，骑者有甚么谂法不得而知，不过对今战「增旺」(图) 高度重视是肯定之事。

「增旺」阿拿贺贤倾大计

艾道拿今季成绩大跌，骑者有甚么谂法不得而知，不过对今战「增旺」高度重视是肯定之事。晨课三番四次亲自主课，昨朝试跑唔例外，虽然马匹一贯抢走，阿拿试来有少少狼狈，不过课后落马仍展现笑容，对马匹进度好满意，之后仲走上烽火台二楼揾贺贤倾大计。

「闪耀天河」乐仔找威哥

周俊乐今季成绩极佳，刚战再添进帐，头马数字已去到十九场，并进占骑师师榜第七位。乐仔成绩好除了骑功进步，另一原因是够勤力，正如昨朝五点四十五分便现身操马，当时为「闪耀天河」更是焦点，除了交出极佳走势，仲要之后乐仔到烽火台揾吕健威倾谈。