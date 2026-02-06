晨光追击│「晶晶日上」全面回勇

一如平日的周四晨课，昨朝大圈上的出跳马甚踊跃，不乏周日参战分子及勇马。

「遨游波士」戴头罩由潘顿跳两段，精神饱满且出脚顺滑俐落，若然可再收敛更完美。「增旺」戴头罩由艾道拿跳两段，口劲仍重，但对比过往好得多，出脚亦整齐，状态仗比仗好。

「炽烈神驹」戴头罩由助手跳两段，聚精会神步挺爽劲有力，火气有增无减，弗到爆。「显胜高升」戴头罩由副练跳两段，仍有少许岳头，幸好未见急躁且口劲收敛，持续进步。

「晶晶日上」戴头罩由助手跳两段，暗火展现步顺有力，近来神色甚佳，确认全面回勇。「穿甲战鹰」戴头罩由助手跳两段，走势硬朗有火有力，多跑之下马身喼得靓，状态上落不大。

「美神来」戴头罩由助手跳两段，一贯卖力抢走，皮光肉滑长期省镜。「肥仔精神」戴头罩由助手跳两段，按住轻松走过，力度好够，毛色悦目立立靓。

「金多囍」戴眼罩及头罩由助手跳两段，仍带马定基但甚规矩，坠手现暗火，神态生猛状态勇。「龙傲绫罗」戴头罩由助手跳两段，愈见专注步顺开扬，再无稚嫩感，质新马进步良多。

「醒目先驹」助手跳一段，轻轻推骑愈走愈劲，火力充沛，外观亦四正，状态长勇。「火神神乐」助手跳一段，主动肯走不懒散，步稳力足，观感不差。

「友莹光」戴头罩由霍宏声跳三段，力度更见充沛，马身好实净，进度好对办。「闪耀天河」戴头罩由周俊乐跳两段，已开始变得起眼，步顺开扬，力度不断增强，状态已起。「定数」戴头罩由助手跳两段，精神饱满饶具朝气，毛色现光泽，伤愈后状态不俗。

「嘉嘉友福」戴头罩由布文跳两段，缰口敏感要小心翼翼操控，毛色油润观感讨好。「表之极光」戴头罩由麦文坚跳两段，惯例岳头而且内敛，论态无走样神色甚佳。

「林宝精神」戴头罩由希威森跳两段，大步走过力度不错，马身实净毛色好靓，具备上佳状态。

