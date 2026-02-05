内圈捕影│「星月飞云」神生步爽
今朝甚多周日参战马出跳，不过到内圈出试马依然不少，当中包括多匹弗马，现摘录如下。
「星月飞云」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，近况极之出色。
「直线力山」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若身靓色润，火力提升唔少，神采奕奕饶具朝气。
「会当凌」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走，马身又喼得壮，吸引弗到漏油。
「纵横大兄」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺力足，马身结实毛色油润，观感好过之前。
「常尝发财」助手踱两圈，步挺顺畅有弹力，马身极之壮健，毛色鲜明润泽，神态对办上佳水准。
「富心星」黄智弘踱两圈，步伐稳健力度足够，马身够壮好结实，火气比前好得多，回复最佳时候。
「红旺缤纷」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，已在争胜水准。
「劲勇皇驹」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快弹力十足，马身一直做得好靓，保持理想进度。
「飞马座」助手踱一圈，气宇轩昂表现淡定，马身好实净好靓，毛色展现光泽，胜后更进佳态洋溢。
「逍遥骑士」助手踱一圈，唔急唔抢，口劲收敛不少，力度增强马身收靓，最近试闸见好，大有进展。
谢锋
