Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「忠诚明驹」光芒四射

晨操动态
更新时间：00:45 2026-02-05 HKT
发布时间：00:45 2026-02-05 HKT

大多参战马昨朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个。

「忠诚明驹」助手踱一圈，马身更见粗壮，翻步急密有力，神情专注毛色立立令，再进一步光芒四射。「表之极光」副练踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，马身札实毛色润泽，长期省镜。

「双星报喜」助手踱一圈，试开展现气势，目光锐利炯炯有神，全程岳高头走，大步身轻相当吸引。「友莹光」助手踱一圈，步挺爽劲精神爽利，马身壮到不得了，毛色油润乌卒卒，愈见理想极速入局。

「龙傲绫罗」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身壮健毛色油润，火气持续冒升，踏上最佳时候。「红衣醒目」助手踱一圈，马身好靓好驷正，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力俱佳勇态洋溢。

醒目先驹上佳水准

「醒目先驹」马身壮硕力度充裕。
「醒目先驹」马身壮硕力度充裕。

「瑶瑶日上」助手踱一圈，依然身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐又硬净，持续态勇毫无疲态。「醒目先驹」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身壮硕力度充裕，火气亦唔错，一直在上佳水准。

「三强」助手踱一圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身好壮毛色亮丽，持续有进不逊胜时。「顺善宝」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净神态理想，抖够操足大有进展。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
02:29
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
突发
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
13小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
9小时前
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
7小时前
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
11:24
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
影视圈
11小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
16小时前
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
13小时前
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
饮食
14小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
10小时前