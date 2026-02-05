内圈捕影│「忠诚明驹」光芒四射

大多参战马昨朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个。

「忠诚明驹」助手踱一圈，马身更见粗壮，翻步急密有力，神情专注毛色立立令，再进一步光芒四射。「表之极光」副练踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，马身札实毛色润泽，长期省镜。

「双星报喜」助手踱一圈，试开展现气势，目光锐利炯炯有神，全程岳高头走，大步身轻相当吸引。「友莹光」助手踱一圈，步挺爽劲精神爽利，马身壮到不得了，毛色油润乌卒卒，愈见理想极速入局。

「龙傲绫罗」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身壮健毛色油润，火气持续冒升，踏上最佳时候。「红衣醒目」助手踱一圈，马身好靓好驷正，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力俱佳勇态洋溢。

醒目先驹上佳水准

「醒目先驹」马身壮硕力度充裕。

「瑶瑶日上」助手踱一圈，依然身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐又硬净，持续态勇毫无疲态。「醒目先驹」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身壮硕力度充裕，火气亦唔错，一直在上佳水准。

「三强」助手踱一圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身好壮毛色亮丽，持续有进不逊胜时。「顺善宝」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净神态理想，抖够操足大有进展。

谢锋