晨光追击│「会当凌」愈赢愈醒

大多马匹留待今朝试跑，昨朝出跳马并非太多，亦好少勇马，场面较为冷清，现将操练报导过程如下。

「星光快驱」潘顿跳一段，扣住走神态轩昂，走势硬朗有力，外观又靓身壮色润。「会当凌」周俊乐、「逍遥骑士」助手、「肥仔精神」助手跳两段，「会当凌」戴头罩，轻松占取上风神态活跃，马身壮到不得了，愈赢愈醒，「逍遥骑士」戴眼罩，力度好过之前，神色亦无咁淡，有进步，「肥仔精神」戴眼罩及鼻箍，少许抢口唔介意，论态合格，身壮出脚整齐有力。

「马钱子」纪仁安拍「星火燎原」助手跳两段，同样戴头罩，前驹无咁论尽，大马收身上力，神采奕奕，后驹出脚爽劲力贯注，马身喼得靓，长期呈勇无疲态。「同心同梦」田泰安拍「美周郎」跳两段，戴面箍，落脚爽又够主动，充满朝气，马身一早收壮，早熟上力好。

飞黄火气甚旺

「飞黄」翻步宽阔开扬，论态出色。

「飞黄」戴眼罩由霍宏声跳三段，翻步宽阔开扬，火气甚旺，过终点余势甚强，论态出色。「紫辰之星」韦达拍伴跳马跳两段，戴鼻箍，末段加速有力，仍有点岳头，但走势熟练胜前，保持进度。

「纵横大兄」戴头罩由希威森跳一段，按住顺走，姿态极轻松，出脚爽朗有力，饶具好感。「飞马座」拍「巴闭仔」跳两段，同样助手，前驹带点均速但过步畅顺，更重要肯转脚，精神爽利不断进步，后驹神色仍淡火气不足，久沉未有起色。

「海洋帝君」戴头罩由助手跳两段，愈来愈收敛快慢由人，有进展。「连连好运」戴头罩由田泰安跳三段，平稳走过而已，火力欠充裕，神色淡进度未得。

兆文