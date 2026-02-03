沙田早晨│方厩五驹大圈试瞩目

今朝多匹参战马到大圈出试，清一色来自方厩，包括「钛易揾」、「宝贤得得」、「好好恋爱」、「团长好」及「喜至宝」，除了「钛易揾」由黄智弘主试，其余全部由助手考验，方嘉柏一贯紧张，出试前到跑道口近距离睇马，之后出试时候就留守栏边睇实各驹一举一动。

大浪图田丁仔急接马

今朝「大浪图田」课后丁冠豪匆匆到机坪接马。

丁冠豪刚周日凭「小鸟天堂」扬威香港经典一哩赛，马匹最后二百米交出十一秒一六，变速惊人，证明练者功力如何，至于今战「大浪图田」亦可憧憬，另一丁厩明星经过连场硬仗，近况维持在良好水平，今朝到内圈操练也迅即成为亮点，尤其课后丁仔匆匆到机坪接马。

钢铁安防米高又即食

今朝「钢铁安防」操练前后郑俊伟均跟到实。

「好评如潮」是少有郑厩初出即胜自购马，来到明晚赛事，又有一匹「钢铁安防」初试啼声，睇番此驹出自父系「摘星勇骥」，其在港子嗣有唔少;在香港初出都有表现，加上马匹试闸表现不俗，确有高度重视必要，况且昨今朝操练前后郑俊伟均跟到实，重视程度尽表无遗。

开心三宝声仔揾威哥

今朝霍宏声一度走去揾吕健威倾谈。

踏入二六年，吕健威攻势强劲，一月起共摘下十一W，虽然练者集中在沙田出击，但其实对上两次谷草夜赛都有马赢，今战六驹列阵不乏争胜筹码，其中「开心三宝」最要留意，辗辗转转终于跑番唯一赢马路程，而今朝霍宏声一度走去揾吕健威倾谈，也是焦点所在。