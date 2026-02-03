Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「骏马之宝」保持勇锐

晨操动态
更新时间：15:15 2026-02-03 HKT
发布时间：15:15 2026-02-03 HKT

差不多全部参战马今朝到内圈出试，勇马多不胜数，现将操练报导如下。

「骏马之宝」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身够壮唔瘦，火气不俗，保持勇锐。「良驹好友」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，持续态勇毫无疲态。

「喜莲勇感」助手踱一圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，浑身是劲佳态洋溢。「蜜蜜送」助手踱一圈，神情专注双目有神，步伐稳健力度唔错，毛色悦目乌卒卒，伤愈操足醒神。

「随缘得胜」助手踱一圈，表现放松汗湿唔多，神态专注目光集中，马身收壮毛色转靓，踏上正轨。「连连幸运」助手踱一圈，步密密轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，外观讨好身壮唔瘦，勇态保持有余。

「至尊瑰宝」助手踱一圈，运步如轮双耳烔烔，神生步爽充满朝气，马身好靓好壮，勇锐无比现气势。「相映红」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，马身更靓到无得挑剔，人见人爱。

哥伦布暗火展现

「哥伦布」肌肉结实毛色润泽，前所未见吸引。
「哥伦布」肌肉结实毛色润泽，前所未见吸引。

「安泰」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺力足，马身札实毛色仍靓，弗开保持未见走样。「哥伦布」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，肌肉结实毛色润泽，暗火展现双目有神，前所未见吸引。

谢锋

