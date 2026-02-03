Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│简Sir「实」力够经典

晨操动态
更新时间：00:15 2026-02-03 HKT
发布时间：00:15 2026-02-03 HKT

刚周日沙田赛事，全日戏肉四岁马系列的香港经典一哩赛，由丁厩的「小鸟天堂」夺标；丁冠豪在港从练以来，首次派马参与四岁马经典赛，即一矢中的。翻查往绩，丁冠豪曾在二○○○年以骑师身分策骑「实业家」赢得打吡预赛，即是香港经典一哩赛的前身，如今再以练马师身分赢得此赛，对于他来说别具意义。

这也令小记想起一件关于已故练马师简炳墀的往事，可以在此分享。当年「实业家」在打吡正赛改配巫斯义跑得梗颈四，输给苗礼德训练的「胜利名驹」；当「实业家」饮恨后，简Sir即向马主胡斯诺许下诺言，下年为他赢回打吡。记得当年大部分人都当简Sir这个承诺只是一句安慰马主的说话，都不会当作一回事，只当简Sir讲笑。

岂料在翌年（二○○一年），简Sir真的替胡斯诺另一爱驹「实业先锋」杀入打吡，最终更力压希厩「原动力」顺利补中此赛。大家都知道，很多马主的梦想仅是养到良驹参与打吡；对于一位马主而言，能连续两年有马参加打吡已属难能可贵，更遑论补中打吡呢？

当年小记看到简Sir替胡斯诺履行承诺，「实业先锋」在打吡大赛率先冲过终点一刻，真心佩服他说到做到，练马功力之高，几近匪夷所思之境。须知道，练马师要在一年前说出「补中打吡」的豪情壮语，能力与胆识缺一不可，偏偏简Sir可做到，确实抵佢牙擦。

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
12小时前
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
社会
6小时前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
2026-02-01 22:30 HKT
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
影视圈
7小时前
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
影视圈
9小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
7小时前
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
7小时前
冷空气杀到，广东最低气温仅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空气杀到 广州最低气温仅5.6℃
即时中国
2026-02-01 15:25 HKT
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
19小时前
长者北上养老︱「广东院舍照顾服务计划」安老院再增2间！达1条件每月可获$5000资助任拣深圳/广州/东莞
长者北上养老︱「广东院舍照顾服务计划」安老院再增2间！达1条件每月可获$5000资助任拣深圳/广州/东莞
生活百科
7小时前