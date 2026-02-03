甜甜小记│简Sir「实」力够经典

刚周日沙田赛事，全日戏肉四岁马系列的香港经典一哩赛，由丁厩的「小鸟天堂」夺标；丁冠豪在港从练以来，首次派马参与四岁马经典赛，即一矢中的。翻查往绩，丁冠豪曾在二○○○年以骑师身分策骑「实业家」赢得打吡预赛，即是香港经典一哩赛的前身，如今再以练马师身分赢得此赛，对于他来说别具意义。

这也令小记想起一件关于已故练马师简炳墀的往事，可以在此分享。当年「实业家」在打吡正赛改配巫斯义跑得梗颈四，输给苗礼德训练的「胜利名驹」；当「实业家」饮恨后，简Sir即向马主胡斯诺许下诺言，下年为他赢回打吡。记得当年大部分人都当简Sir这个承诺只是一句安慰马主的说话，都不会当作一回事，只当简Sir讲笑。

岂料在翌年（二○○一年），简Sir真的替胡斯诺另一爱驹「实业先锋」杀入打吡，最终更力压希厩「原动力」顺利补中此赛。大家都知道，很多马主的梦想仅是养到良驹参与打吡；对于一位马主而言，能连续两年有马参加打吡已属难能可贵，更遑论补中打吡呢？

当年小记看到简Sir替胡斯诺履行承诺，「实业先锋」在打吡大赛率先冲过终点一刻，真心佩服他说到做到，练马功力之高，几近匪夷所思之境。须知道，练马师要在一年前说出「补中打吡」的豪情壮语，能力与胆识缺一不可，偏偏简Sir可做到，确实抵佢牙擦。

陈嘉甜