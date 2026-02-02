苏伟贤潘顿今早密斟良久
更新时间：14:20 2026-02-02 HKT
发布时间：14:20 2026-02-02 HKT
发布时间：14:20 2026-02-02 HKT
今早沙田晨课，已报争周三谷草第七场三班千二米的「臻至辰」，由助手在全天候跑道上操练，仓主苏伟贤全程高举望远镜细心检视，对马儿重视之情洋溢于色。「臻至辰」操练后不久，苏伟贤便和潘顿隔住条栏倾谈良久。今期谷战，苏伟贤采取精兵制，只派出「南庄堡」及「臻至辰」这两驹上阵，其中后驹交由潘顿搏杀。
「臻至辰」今季两战，获一冠一亚，表现稳定，前一场在麦道朗胯下跑谷草千二米，成功克服排十二档的劣势取得在港第二场头马。上场再出，由于麦道朗已离港，帅权落入潘顿手中，结果形势麻麻，起步不久受挤阻，影响发挥下饮恨得第二。今次潘顿唔肯放手，周三卷土重来，力求补中。
陈嘉甜
最Hit
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
8小时前
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
2026-01-31 21:00 HKT
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
2026-02-01 13:00 HKT