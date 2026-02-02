沙田早晨│「竞骏辉煌」老蔡问时间

蔡约翰今季攻势虽然好迟展开，但一系唔郁手，一郁手劲到爆，刚战大演帽子戏法，头马已去到廿四场，练马师榜升到第五位，今次继续有恶马上阵可追捧，尤其要留意「竞骏辉煌」，今朝出跳老蔡好紧张，不只跟出跟入，课后更罕见地即时向副练问出跳时间。

韦达靠两驹打破闷局

今朝「踏雪寻梅」同「蜜蜜送」出跳后韦达匆匆接马，并向两位鞍上人追问。

自从一月一日凭「同喜」和「韦金主」起孖，韦达已足足一个月无赢马，决意打破闷局，日前特意揾风水师入仓检视并举行拜神仪式，此外今次重返谷草主场更重兵出击，其中「踏雪寻梅」同「蜜蜜送」最要留意，原因今朝出跳后韦达匆匆接马，并向两位鞍上人追问。

问鼎高峰阿游落隧道

「问鼎高峰」今朝出跳时游达荣跟到实，更走埋落隧道底贴身跟马。

游达荣今季赢了十五场头马，当中谷草占了七场比例最高，再看上周三梅开二度，今战绝对有追捧必要，热门马「银亮奔腾」和「随缘得胜」固然要睇好，甚至冷门「问鼎高峰」都要昅实，皆因阿游锡到㶶，今朝此马出跳时不只跟到实，甚至走埋落隧道底贴身跟马。

新意马阿廖森仔好倾

今朝五点四十分廖康铭捉实希威森在机坪暗角位密密斟。

一直领先的廖康铭，近期畀方嘉柏同希斯追到气咳，目前仅以两W之差保住榜首，志切取得首个练马师冠军宝坐，当然用尽方法争胜佳绩，正如今朝五点四十分，阿廖捉实希威森在机坪暗角位密密斟，动态既积极又神秘，同时显示今次合作「新意马」必有料到。

侦探传奇似价值传承

潘顿今朝亲替「侦探传奇」试跑。

「价值传承」刚战虽未能一击即中，但力拚仅负表现唔差，同时证明潘顿高度重视确有道理，不只上周四亲替该驹试跑，尚要课后停下脚步细心睇马，动态少见，所以今朝另一叶厩马「侦探传奇」又有以上举动，绝对有睇高一线必要，何况潘顿上仗已跑过一次。

贤者无敌阿民揾贺贤

今朝奥尔民出试「贤者无敌」后走上烽火台二楼揾贺贤，当时两人倾足十分钟。

「贤者无敌」话晒是一级赛盟主，沉寂多时终有起色，今次更改攻谷草赚到级数，今朝试跑更是焦点，耙地前六点十五分由奥尔民出试，跳来神态生猛跃跃欲试，展现了久违的好火气，更吸引之后阿民走上烽火台二楼揾贺贤，当时两人倾足十分钟，动态积极到爆。

