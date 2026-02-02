内圈捕影│「勇敢巨星」暗火展现
更新时间：15:30 2026-02-02 HKT
大多参战马今朝出跳，相对在内圈出试马较少，却不乏勇马，现报导如下。
「勇敢巨星」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现马身又靓，喼到上佳勇态。「大浪图田」助手踱两圈，运步如轮神采奕奕，双耳烔烔目光锐利，马身壮到不得了，气势极之旺盛。
「好好恋爱」助手踱两圈，步挺顺畅有弹力，马身保持粗壮，火气未减半分，持续勇锐，有进无退。「沙井之友」助手踱两圈，情绪安稳好专注，走规改善无头岳岳，身收靓毛色愈见亮泽，进度出色。
先到先得勇况正盛
「加州活力」助手踱两圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，近况出色不已。「先到先得」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，神色活跃情绪稳定，马身壮健毛色悦目，勇况正盛。
「相映红」助手踱两圈，担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，马身壮到不得了，勇锐无比好吸引。「电玩精英」助手踱一圈，灰马身好粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力充裕极具好感。
「闪电星福」助手踱两圈，步伐稳健力度足够，马身更壮更札实，火力比前再好，胜后操足更进一步。「凯明神驹」助手踱两圈，神情专注目光如炬，灰马身靓全身肌肉，神态生猛火气更增，勇不可挡。
